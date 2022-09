Rund um die Dorfgemeinschaftshalle in der Ortsmitte feiern die Münsterappeler von Samstag, 17., bis Dienstag, 20. September, Kerwe.

Auftakt ist am Samstag ab 20 Uhr mit der Kerweparty der Kerwejugend, es werden Hits aus allen Zeiten gespielt. Der Sonntag beginnt mit Frühschoppen und Mittagessen, gefolgt vom Umzug ab 14.30 Uhr. Im Anschluss wartet ein Kuchenbuffet auf die Gäste.

Auch am Montag wird in der Gemeindehalle mit Essen und Trinken bewirtet, ab 14 Uhr wird ein Schafkopfturnier ausgetragen. Ab 19 Uhr unterhält der Spielmannszug aus Kriegsfeld. Die Kleinen dürfen sich am Dienstag ab 17 Uhr über Freifahrten auf dem Karussell freuen, ehe das Kerwetreiben bei Federweißer und Flammkuchen sowie mit der Kerweverbrennung ausklingt.

Die Schaustellerfamilie Weiß ist mit verschiedenen Ständen vertreten, zudem startet die Laienspielgruppe „Lampenfieber“ am Sonntag von 10 bis 12 Uhr in der Halle mit dem Vorverkauf der Eintrittskarten für ihre diesjährigen Aufführungen.