Die Kerschekerb hat’s offenbar in sich: Die Dannenfelser jedenfalls feiern ihr Kerwefest diesmal gleich vier Tage lang. Am übernächsten Wochenende ist es soweit. Am Freitag, 21. Juli, geht es los.

Vom Fußball bis zum musikalischen Festausklang am Montag erstreckt sich der Reigen, wenn die Gemeinde Dannenfels vom 21. bis 24. Juli zur sogenannten Kerschekerb bittet. „Die örtlichen Gastronomiebetriebe bieten den Besuchern das Beste aus Küche und Keller“, verspricht die Ortsgemeinde fürs vierte Juli-Wochenende.

Die Kerwegemeinschaft, in der neben der Ortsgemeinde auch örtliche Vereine sowie selbstredend die Kerwemäd und -borsch vertreten sind, hat nach eigener Mitteilung für die Kerwe wieder ein zugkräftiges Programm zusammengestellt. Schauplatz ist in diesem Jahr wieder das Areal der Turn- und Festhalle.

Auftakt beim TuS

Am Freitagabend ist ein Kerwespiel vorgesehen; Gastgeber beim Auftakt ist also der TuS, der ins Sportheim lädt. Dort wird auch die Kerwe ausgegraben. Am Samstag erklingt ab 20.30 Uhr Musik mit „The Muppets“ an der Halle. Der Sonntag beginnt um 10 Uhr mit einem Kerwegottesdienst in der protestantischen Kirche, um 11 Uhr folgt ein Frühschoppen, den der Dannenfelser Musikverein bereichert.

Um 14 Uhr startet der Umzug an der Raiffeisenhalle, nach der Rede erklingt Musik mit „Unforgettable“. Am Montag ist ab 11 Uhr Leberknödelessen im Landhotel Berg, ab 15 Uhr Spielenachmittag mit Kerweborsch und -määd an der Halle, wo ab 18 Uhr „Seasons“ für Stimmung sorgen.