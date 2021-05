Der Reitsport leidet unter den strengen Hygienevorschriften. Derzeit sind Turniere nur für Berufsreiter offen. Doch die Vereine planen schon, damit im Falle einer Öffnung Turniere angeboten werden können. Im Donnersbergkreis gibt es aber viele Absagen.

So plant beispielsweise der Ponyverein Schönborn die Saison unter Berücksichtigung der sich ergebenden Möglichkeiten. „Dabei werden wir konsequent die strengen Hygienevorschriften wegen der Corona-Pandemie einhalten“, sagt Vorsitzender Michael Tschöpke. „Dies bedeutet aber auch, dass bewährte und beliebte Veranstaltungen auch dieses Jahr nicht durchgeführt werden können.“ So wird das zweitägige Reitturnier wie schon im vergangenen Jahr nicht stattfinden. Ebenfalls gestrichen ist das Sommerfest, bei dem bis zu 1000 Besucher nach Schönborn kamen.

Dennoch soll es auf dem Gelände des Ponyvereins einige Aktivitäten geben. Zu Beginn der Sommerferien will der Verein die Reitertage organisieren, verspricht Tschöpke. „In der ersten Woche sind es Kinder und Jugendliche, die hier ihre Freizeit verbringen werden und in der zweiten Woche sind Erwachsene zu Gast. Diese Reitertage können wir machen, wenn damit auch viel Mehrarbeit verbunden ist“, sagt der Vorsitzende. Übernachtungen im großen Zelt wird es aber nicht geben. Die Teilnehmer kommen am Morgen auf das Gelände und verlassen dies am Abend. Schon jetzt müsse man sich auch damit abfinden, dass es das abschließende Theaterstück der Teilnehmer nicht geben wird.

Reitstunden laufen weiter

Während der Ponyverein hauptsächlich auf das Freizeitreiten ausgerichtet ist, starten einige Mitglieder auch bei regionalen Reit- und Springturnieren. Deshalb laufen die Reitstunden im Einzelunterricht weiter. Die Vereinsführung plant für Ende September oder Anfang Oktober ein internes Reitturnier über zwei Tage, eine Art Vereinsmeisterschaft.

Bei der Reitsportgemeinschaft Dörrmoschel wird viel ausgebildet. Von dort kommen etliche erfolgreiche meist junge Reiterinnen. „Wir hatten bislang noch kein Turnier bei uns“, erklärt Vorsitzender Sven Bischoff. Das wird sich auch in diesem Jahr nicht ändern. Dennoch soll es auf dem Gelände am Ortsrand im August rege zugehen. In Zusammenarbeit mit dem Pferdezuchtverband Baden-Württemberg findet dann eine Kaltblut- und eine Fohlenschau statt. „Diese wird auf jeden Fall stattfinden“, versichert der Vorsitzende.

Reitertag in Rockenhausen

„Unserem Verein fehlt zur Ausrichtung von Turnieren der nötige Außenplatz“, sagt Claudia Drautzburg, die Vorsitzende des Reit- und Fördervereins für klassisches Reiten auf dem Walzhof. Dafür nehmen die Börrstadter Reitschüler regelmäßig an Turnieren teil. „Seit den Einschränkungen ist dies leider nicht mehr möglich. Lediglich unsere Kaderreiterinnen sind bei Turnieren noch zugelassen“, so Drautzburg.

In Rockenhausen richtete der örtliche Reitverein alljährlich den Reitertag aus. „Diesen werden wir auf jeden Fall ausrichten, wenn wir dürfen“, verspricht Jugendleiter Lukas Müller. Er setzt sich dafür ein, dass die Veranstaltung stattfinden kann: „Die Situation ist ganz schön schwierig, denn wir wissen nicht, was wir im Herbst dürfen.“ Bei allem Verständnis dafür, dass niemand eine Vorhersage treffen kann, fragt er sich, was passiert, wenn unmittelbar vor dem Termin die Inzidenz wieder steigen sollte. „Für einen Reitertag brauchen wir eine Vorlaufzeit von vier Wochen.“ Im Hinblick auf die wechselnden Situationen sei die Planung nicht einfach.

Kein Turnier am Haidehof

Turniere richtete der Reit- und Fahrverein Haidehof bei Kirchheimbolanden bislang nicht aus. Der Schwerpunkt liege mehr im vereinsinternen Bereich und auf einem Herbstritt, berichtet Elmar Wilz, stellvertretender Vorsitzender. Beim alljährlichen Hausturnier messen sich die Vereinsmitglieder mit geladenen Gästen in familiärer Atmosphäre. „Wegen der Ungewissheit in Bezug auf die strengen Hygienevorschriften wird derzeit ein solches Turnier nicht geplant“, so Wilz. Der Herbstritt, eine Art Saisonabschluss, fiel im vergangenen Jahr aus, weil ein geselliges Beisammensein nicht möglich war. In diesem Jahr ist die „Hoffnung auf eine Durchführung groß“, verrät der stellvertretende Vereinsvorsitzende.