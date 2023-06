Mit einer Ausstellung im Weingut Janson Bernhard war am Wochenende der Kunstverein Donnersbergkreis beim „Zauberhaften Zellertal“ in Harxheim mit Arbeiten von 15 Mitgliedern, teils auch aus benachbarten Kreisen, vertreten.

Elsa Vogt-Ramachers aus Sulzbachtal präsentierte Malereien, in denen sie Naturmotive auf überraschende Weise ins Szene setzt.

Elsa Vogt-Ramachers präsentierte Malerei. Foto: ütz

Jörg Vogelsang aus Göllheim zeigte Schwarz-Weiß-Fotografien, darunter Studien von an diesem heißen Wochenende fast schon herbeigesehnten Regentropfen. Petra Neumahr (Kaiserslautern) stellte Abstraktes aus. Und Bildhauer Wolf Münninghoff war bei seinem Heimspiel natürlich mit Sandsteinkunst vertreten.

Naturfotografien stellte Jörg Vogelsang aus. Foto: ütz

Gut besucht waren die Lesungen mit der Albisheimer Autorin Nadine Neu, die ihr erstes Buch geschrieben hat. Bei der Vorstellung von „Zurück ins Leben – Hand in Hand“ berichtete sie auch, wie ihr der Weg zur Veröffentlichung des Romans gelang, was beim anschließende Signieren noch länger Gesprächsthema war.

Jiaying Wu in Obermoschel und Stetten

Seit dem Wochenende läuft nun auch die zweite Ausstellung der Kunstvereinsstipendiatin Jiaying Wu unter dem Titel „Gewässer“ im Keiper-Haus in Obermoschel. Sie ist am kommenden Wochenende, 1. und 2. Juli, von 14 bis 17 Uhr geöffnet. In Stetten wiederum sind ihre Arbeiten noch bis 9. Juli im Weingut Boudier & Koeller ausgestellt.