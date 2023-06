Ein Faible für Bücher hat sie eigentlich schon seit sie lesen kann. Nun hat Nadine Neu aus Albisheim sich einen Traum verwirklicht und einen eigenen Roman geschrieben. Bruce Springsteen und eine zufällige Begegnung spielten dabei wesentliche Rollen.

„Kann ich das auch?“ Eines Tages, nachdem sie bereits Hunderte Bücher gelesen hatte, sei diese Frage in ihrem Kopf aufgetaucht. Genauer: „Kann ich einen eigenen Roman schreiben?“ Seit sie Lesen gelernt hat, spielen Bücher eine große Rolle im Leben der 47-Jährigen. „Es gibt im Jahr vielleicht drei Tage, an denen ich nicht in irgendeinem Buch lese.“

Geschrieben habe sie auch immer mal wieder ein paar Seiten, kleinere, persönliche Geschichten, meist für Hochzeiten, für Geburtstage oder für ihren Sohn, dem sie mal ein Kinderbuch geschrieben hat. „Mit der Auflage eins“, berichtet sie augenzwinkernd im Gespräch mit der RHEINPFALZ. Nun hat sie ihren ersten Roman abgeschlossen.

Kreatives Schreiben studiert

Von der ersten Idee, von den ersten Plänen, ein Buch zu schreiben, vergingen allerdings noch ein paar Jahre bis zur nun kurz bevor stehenden Veröffentlichung. Zunächst absolvierte sie ein Fernstudium „Kreatives Schreiben“, was sich mit ihrem Hauptberuf – die studierte Wirtschaftswissenschaftlerin Neu arbeitet bei der Stadtverwaltung Kaiserslautern im Referat Recht und Ordnung – gut vereinbaren ließ. Dabei entwickelte sie auch die erste Idee für ihren Roman. Das war im Sommer 2017.

Die ersten Worte tippte sie im darauffolgenden November in den Rechner, das Wort „Ende“ setzte sie knapp anderthalb Jahre später unter ihr Manuskript. „Am 23. Januar 2019, das weiß ich noch genau. Dann ging die Arbeit aber erst richtig los“, blickt sie zurück.

Die Suche nach einem Verlag

Zunächst ließ sie Freunde ihr Manuskript lesen, was sie schon viel Überwindung kostete. „Man gibt ja schon ein Stück von sich preis.“ Dann, nach einigen Überarbeitungen, machte sie sich auf die schwierige Suche nach einem Verlag, schrieb unzählige Häuser an und kassierte – wenn überhaupt eine Reaktion kam – nur Absagen. Sie ließ sich aber nicht entmutigen und machte immer weiter, bis sie im Januar 2022 die Zusage vom in Homburg – Neus Geburtsort – ansässigen Hybrid Verlag erhielt, ihren Roman veröffentlichen zu wollen. Dort war sie keine Unbekannte, hatte zu einigen von dem Verlag herausgebrachten Textsammlungen bereits Kurzgeschichten beigesteuert. Positiver Nebeneffekt der langen Wartezeit: Sie hatte Abstand zu ihrem Text gewonnen und war bereit, ihn in Zusammenarbeit mit dem Lektorenteam noch einmal zu überarbeiten.

„Ich finde es ganz schwierig, ihn einem Genre zuzuordnen“, sagt Neu über ihren Roman. Das Buch spielt in den USA, in den Rocky Mountains, und erzählt die Geschichte des Park-Rangers Ted, der durch ein Unglück seine Frau Susan und damit den Halt im Leben verliert. Mit Hilfe der Figur Cheyenne kämpft er sich zurück. Diese fußt auf einer Zufallsbegegnung in einer Mittagspause vor einigen Jahren. „Wir saßen beim Essen, plötzlich kam ein Mann rein, der hatte eine unglaubliche Ausstrahlung“, berichtet Neu. Dass diese Person, mit der die Autorin nie gesprochen hat, Jahre später eine zentrale Figur in ihrem Debütroman werden würde, hätte sie sich nicht träumen lassen. In die Zeichnung ihrer Figuren steckt sie viel Zeit und Arbeit, macht sich viele Notizen über Eigenschaften und Wesenszüge, die dann letztendlich gar nicht im Roman auftauchen. „Das sind am Ende fast reale Figuren“, findet sie.

Vom „Boss“ inspiriert

Weitere Inspiration fand die Autorin in dem Lied „You’re Missing“ des amerikanischen Rockmusikers Bruce Springsteen, aus dem Neu den Inhalt einzelner Zeilen in ihren Roman einbaute. „Das hat einfach so gut gepasst, auch wenn es in dem Lied um etwas ganz anderes geht.“

„Ja, das kann ich“, lautet also die Antwort zur eingangs gestellten Frage. Nun freut sich Nadine Neu darauf, ihr Werk bei Lesungen einem breiteren Publikum vorzustellen. Die erste steht am Sonntag auf dem Programm.

Termin

Im Historischen Rathaus Harxheim liest Nadine Neu beim „Zauberhaften Zellertal“ am Sonntag, 25. Juni, um 13 und um 15 Uhr aus ihrem Debütroman „Zurück ins Leben – Hand in Hand“.

Lesezeichen

Nadine Neu: „Zurück ins Leben – Hand in Hand“; Roman, Hybrid Verlag, Homburg/Saar; 396 Seiten; 19,90 Euro; erscheint am 2. Juli