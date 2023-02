Beim Oberndorfer Carneval Club (OCC) hat am Wochenende der Nachwuchs sein Können unter Beweis gestellt. Enorm, was der Verein an Tanzgruppen auf die Beine bringt. Auftritte bei einer eigenen Jugendsitzung sind noch mal ein enormer Motivationsschub.

Die Mitwirkenden

Tanz: Constellini Girls (Juna Neubrech, Diana Nasieri, Elli Kadisch, Mila Walter, Carlotta Bernhard, Pina Gürke, Freya Schattauer, Ida Eschelle, Alina Frohnhöfer, Emily Reiffel, Saphira Schütz, Lilly Konen, Mia Mayer, Eva Güntherodt, Charlotte Eider, Trainerinnen Steffi Spieß, Yvonne Güntherodt, Sina Söhne); Constellini Boys (Anton Braun, Luis Müller, Felix Guckeisen, Noel Nenninger, Oskar Blauth, Jascha Nenninger, Henry Blauth, Emil Eschelle, Anton Eschelle, Trainerinnen Nicole Müller, Kerstin Braun); No Name (Sophia Wenk, Lena Wenk, Mia Weber, Marie Rindsfüsser, Bastian Güntherodt, Florian Wilbert, Helene Hans, Hannah Möll, Paul Weyh, Trainerin Christiane Weyh). Moderation: Gerd Bernhard. Musik: Arno Becker.