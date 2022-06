Es gibt ihn wieder, den Johannismarkt in Winnweiler. Nach einer coronabedingten Auszeit wird am kommenden Wochenende wieder nach altem Brauch gefeiert.

Die Fahrgeschäfte und Verkaufsstände öffnen am Samstag um 14 Uhr. Der Fassbieranstich von Ortsbürgermeister Rudolf Jacob und Brauerei-Geschäftsführer Sven Bischoff erfolgt um 18 Uhr am Marktplatz. Die Zeremonie wird musikalisch umrahmt von Alleinunterhalter Fred Weber aus Gonbach. Ab 20 Uhr unterhält die Partyband „Dums and the Band“ auf der Bühne am Marktplatz.

Der Hobbykünstlermarkt am Sonntag, der sich in der Schlossstraße befindet, öffnet um 14 Uhr, wie auch die Fahrgeschäfte und Standbetreiber. Auf der Bühne am Marktplatz unterhält ab 15 Uhr der Musikverein. Für Stimmungsmusik sorgt ab 20 Uhr Alleinunterhalter Kalli Koppold am Marktplatz. Parallel dazu gibt es einen verkaufsoffenen Sonntag. Die Geschäftswelt hat an diesem Tag von 14 Uhr bis 18 Uhr ihre Verkaufsflächen geöffnet. Der Kerweausklang wird am Montag um 18 Uhr mit den Klängen von Fred Weber eingeleitet. Bereits am Nachmittag sind die Gastronomiebetriebe, die Fahrgeschäfte und die Verkaufsstände aktiv. An den Kerwetagen ist der kommunale Jugendraum am Schlossplatz geöffnet.