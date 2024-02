Je mehr Wind- und Solaranlagen entstehen, desto öfter fragen sich Bürger, ob auch sie davon profitieren können. Am 21. Februar findet im Kreishaus eine Info-Veranstaltung zu diesem Thema statt. Wir haben mit dem Organisator Rudolf Franzmann gesprochen.

Bürger an den Einnahmen von Windkraft- und vor allem an Photovoltaik-Anlagen zu beteiligen, ist Ziel der Deutschen Gesellschaft für Sonnenenergie (DGS). Ermöglicht werden soll das in Form von Genossenschaften. Um auf die Möglichkeiten hinzuweisen, wie dieses Ziel erreicht werden kann, lädt die Sektion Rheinland-Pfalz der DGS für Mittwoch, 21. Februar, 18 Uhr, zu einer Informationsveranstaltung in den großen Sitzungssaal der Kreisverwaltung in Kirchheimbolanden ein.

Organisiert wurde die Veranstaltung vom Vorsitzenden der Sektion, Rudolf Franzmann, der seit 1986 Mitglied in der DGS ist. Der ehemalige SPD-Landtagsabgeordnete, der mit seinem Sohn ein Unternehmen für Umweltanlagen geleitet hat, engagiert sich seit vielen Jahren für erneuerbare Energien.

„Wir wollen das Interesse der Bürger wecken“, sagt Franzmann auf Nachfrage der RHEINPFALZ. „Dadurch, dass jetzt so viele Windkraft- und Photovoltaikanlagen entstehen, gibt es auch ein öffentliches Interesse an dem Thema.“ Er wolle bei den Bürgern selbst Werbung dafür betreiben, hoffe aber auch auf das Erscheinen möglichst vieler kommunaler Mandatsträger.

Im Kreis soll das Interesse geweckt werden

Bisher gebe es kaum Anlagen im Donnersbergkreis, an denen Bürgergenossenschaften beteiligt seien, so Franzmann. In anderen Teilen des Landes ist das allerdings schon anders. „Gerade wenn Anlagen jetzt neu geplant werden, sollten die Kommunen und Investoren Bürgern die Möglichkeit geben, sich einzubringen. Deswegen hoffen wir, auch bei kommunalen Gebietskörperschaften Interesse zu wecken.“

Als Gast mit Praxiserfahrung hat Franzmann die Vorstandsvorsitzende der „Solix Energie aus Bürgerhand Rheinhessen eG“, Petra Gruner-Bauer, eingeladen. Auf ihrer Homepage wirbt die eingetragene Genossenschaft, die in den Geschäftsfeldern Photovoltaik, Windenergie und E-Car-Sharing aktiv ist, mit dem Motto „Jeder Bürgerin und jedem Bürger soll die Beteiligung an der Erzeugung regenerativer Energien ermöglicht werden – und damit die aktive Teilnahme an der Energiewende“. „Frau Gruner-Bauer wird erläutern, wie Bürger auch in kleineren Genossenschaften gemeinsam Anlagen betreiben und wie Kommunen bei neugeplanten Anlagen Bürger beteiligen können“, sagt Franzmann. Inhaltlich gehe es bei dem Vortrag vor allem um die rechtlichen Gestaltungsmöglichkeiten auf Grundlage des Genossenschaftsgesetzes, außerdem würden einzelne Geschäftsfelder wie zum Beispiel der gemeinsame Betrieb von Anlagen vorgestellt.

Franzmann legt Wert darauf, dass die Veranstaltung für alle interessierten Bürger offen ist, aus organisatorischen Gründen bittet er allerdings um eine Rückmeldung – per E-Mail an info@rudolf-franzmann.de.