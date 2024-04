Ein bisschen zu tief ins Glas geschaut hatte am Samstagabend ein Autofahrer, den die Polizei gegen 2.35 Uhr in Grünstadt einer Verkehrskontrolle unterzog. Dabei stellten die Beamten Alkoholgeruch bei dem Fahrer fest. Ein anschließender Atemalkoholtest ergab einen Wert von mehr als 0,5 Promille. Dem 51-Jährigen wurde daraufhin die Weiterfahrt untersagt. Auch wurde ein Bußgeldverfahren eingeleitet. Den Mann erwarten ein Bußgeld in Höhe von 500 Euro, ein einmonatiges Fahrverbot sowie zwei Punkte in der Verkehrssünderkartei.