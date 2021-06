Gute Nachrichten für die Leseratten in der kleinsten pfälzischen Stadt: In die städtische Bücherei in der Obermoscheler Friedrichstraße zieht wieder Leben ein.

Jahrelang war es um die im Bürgermeisteramtsgebäude untergebrachte Einrichtung ruhig geworden – jetzt hat sich wieder ein Team gebildet, das sich um die Sammlung kümmern will. Zu diesem Anlass wird es am Samstag, 3. Juli, ab 15 Uhr eine kleine, coronakonforme Wiedereröffnungsfeier geben, informiert Stadtbeigeordneter Michael Rößel. Zugleich ist dies der Auftakt für den landesweiten Lesesommer.

Bei Erika Fischer-Janotta werden künftig alle Fäden für die Bücherei zusammenlaufen. Ihr zur Seite stehen die Ratsmitglieder Stephanie Eid, Karin Erking, Annette Burckhart, Juliane Stanislawski-Ruppert sowie Rößel. Christine Maurer, beruflich in der Stadtbücherei Bad Kreuznach tätig, wird ebenfalls unterstützend mitwirken.

Die Bücherei wird zunächst primär Kinderbücher und Romane für Erwachsene enthalten. Geplant ist zudem der Aufbau einer Brettspielesammlung sowie digitaler Medien. Mitgliedschaft und Nutzung sind kostenlos. Geöffnet ist die Bücherei montags und mittwochs, von 17 bis 19 Uhr, während der Sommerferien allerdings nur an manchen Tagen.