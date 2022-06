Fünfmal wird der Impfbus des Landes Rheinland-Pfalz im Juli Station im Donnersbergkreis machen. Los geht es am Montag, 4. Juli, am Eisenberger Waldschwimmbad. Umgesetzt wird die Sonderimpfaktion gemeinsam mit dem Deutschen Roten Kreuz. Jugendliche von zwölf bis 15 Jahren können in Begleitung eines Erziehungsberechtigten am Impfbus des Landes eine Schutzimpfung erhalten, bei 16- bis 18-Jährigen reicht die schriftliche Einverständniserklärung eines Erziehungsberechtigten.

In den Bussen sind Erst-, Zweit- sowie Booster-Impfungen möglich. Impflinge bis zum 30. Lebensjahr erhalten grundsätzlich den Impfstoff von Biontech, ältere im Regelfall den Impfstoff von Moderna oder Johnson & Johnson. Wichtig ist es, den Ausweis mitzubringen.

Das gilt auch für die weiteren Termine. Am Montag, 11. Juli, steht der Impfbus von 10 bis 17 Uhr am Winnweilerer Schlossplatz. Auch in Oberwiesen kommt der Bus vorbei: am Freitag, 15. Juli, an der Gemeindehalle. Dort können Impfwillige ebenfalls von 10 bis 17 Uhr vorbeikommen. Dieses Zeitfenster gilt auch bei den beiden anderen Terminen: am Freitag, 22. Juli, an der Nordpfalzhalle in Alsenz sowie am Mittwoch, 27. Juli, am Albisheimer Dorfgemeinschaftshaus.