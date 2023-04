Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die Ziehung der Lottozahlen fesselt allsamstaglich Millionen von Fernsehzuschauern. Am Montag, 4. Juli, gibt’s eine Mini-Version im Rathaus. Die bekannte Lottofee Franziska Reichenbacher wird allerdings ersetzt durch Jasmin Schneider-Frenzel von der Verwaltung in Kibo. Statt in der ARD wird per Webex übertragen. Und die Glückspilze erhalten keine Millionen, sondern ein Grundstück „Im Schlüssel 2“.

Bauplätze im zweiten Abschnitt des Baugebiets auf der Haide waren von Anfang an heiß begehrt.