Am Mittwoch, 22. März, um 18.30 Uhr ist der ursprünglich aus Wuppertal stammende Fernsehjournalist, Moderator und Autor Holger Wienpahl zu Gast in der Gemeindebücherei in Alsenz. Bekannt ist er aus der „Landesschau“ im SWR-Fernsehen oder aus „Flutlicht“. Mit im Gepäck hat der in Kirchheimbolanden lebende Journalist seine Wanderkrimis, aus denen er spannende Textpassagen vorlesen möchte. Sein Buch „Das Wandern ist des Mörders Lust“ versammelt „Kurzkrimis für den Rucksack“ und ist auch gedacht zum Mitnehmen auf eine Wandertour. Die Bücherei sorgt an dem Abend für eine Kleinigkeit zu essen und Getränke. Der Eintritt zur Krimilesung ist frei, teilt die Gemeinde mit.