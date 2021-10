Die Gottesanbeterin war in unseren Gefilden lange Zeit ein überaus seltener Anblick. Jetzt tummeln sich immer häufiger Vertreter dieser Insektenart im Donnersbergkreis. Einigen Lesern gelang es, Schnappschüsse von den wärmeliebenden Tieren zu machen. Andere hatten ein wachsames Auge für weitere Geschöpfe – oder für die Schönheit der Natur im Herbst .

Um die Gottesanbeterin ranken sich allerlei Mythen. Sie gilt als Symbol der Wachsamkeit und macht immer wieder wegen ihres radikalen Paarungsverhaltens von sich Reden: Bisweilen verspeisen die Weibchen ihren Partner nach der Paarung. Immer häufiger gibt es die grünen Insektenschönheiten auch im Donnersbergkreis zu sehen, unter anderem auf der Terrasse von Ernst Will. Der ehemalige Pollichiavorsitzende sieht das als eindeutiges Indiz für den Klimawandel. Denn das wärmeliebende Tier fühlte sich bisher nur in Gegenden wie dem Kaiserstuhl bei Freiburg richtig wohl. Mittlerweile aber hat der Donnersbergkreis in Sachen Wärme offenbar aufgeholt.

Eine tierisch gute Erscheinung hatte auch Irmgard Dülmer-Hirsch aus Orbis. Sie beobachtete den Abendhimmel, als dort Milane lautlos ihre Kreise zogen. Ganze 22 Vögel zählte die Leserin, die diesen „überwältigenden Moment“ mit uns teilen wollte. Auch andere Leser haben in diesen Herbsttagen bemerkenswerte Momente für uns mit der Kamera eingefangen. Wir haben sie in einer

Diese Gottesanbeterin hat sich im Keltengarten, wie es scheint, eigens für Fotograf Uwe Nielsen in Positur gebracht... Foto: Nielsen ...während sich diese Vertreterin der wärmeliebenden Insektenart zur Wächterin über die „Dannefelser Keschde“ aufschwingt. Gesehen wurde sie dabei von Roland Merz. Foto: Merz/frei Diese Gottesanbeterin hat es sich auf dem Balkontisch von Ernst Will gemütlich gemacht. Foto: WILL/FREI Wanderungen am Retzbergweiher bei Sippersfeld sind zu jeder Jahreszeit ein Erlebnis. Foto: Utzinger/frei Eine Rauchschwalbe stärkt sich vor dem Flug Richtung Süden. Festgehalten von Uwe Nielsen. Foto: Nielsen/frei Dieser Sonnenaufgang über dem oberen Alsenztal hätte wohl auch den englischen Maler William Turner zu einem seiner berühmten Landschaftsbilder inspiriert. . Foto: Jendryschik An den „Aufstieg der Seligen“ von Hieronymus Bosch fühlte sich Fotograf Gerhard Jendryschik bei diesem Anblick erinnert. Foto: Jendryschik/frei Milane am Himmel über Orbis. Foto: Dümler-Hirsch/frei Die tief stehende Sonne bricht sich am Stahlberg Bahn. Foto: Mannert/Frei Auch beim Morgenspaziergang bei Orbis bieten sich malerische Anblicke. Foto: Riel/frei Foto 1 von 10

für Sie zusammengestellt.