Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Doppelspieltage sind die Damen des Tischtennis-Oberligisten TSG Zellertal schon seit Jahren gewohnt. Ob in den Bundesligen, der Regionalliga und auch in diesem Jahr in der Oberliga Südwest sind diese an der Tagesordnung. So auch am Wochenende, als die TSG am Samstag in eigener Halle mit 2:8 gegen die TSG Kaiserslautern II unterlag, und einen Tag später einen wichtigen Heimsieg gegen den TTV Edenkoben einfuhr (7:3).

Zellertals Mannschaftsführerin Silke Ermel nimmt die Doppelbelastung mit einer ordentlichen Brise Humor hin: „Ja, wir versuchen die Doppelspieltage zu vermeiden, außer auswärts, wo Mannschaften