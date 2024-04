Die Hans-Appel-Halle in Göllheim muss saniert werden. Die Verwaltung hat jetzt grünes Licht, um einen Planer zu beauftragen.

Bauarbeiten stehen demnächst an der Hans-Appel-Sporthalle in Göllheim an: Nach mehr als 40 Jahren ist hier eine energetische Sanierung fällig. Neue Lüftung, Fassadendämmung, Ertüchtigung der Elektroinstallation – das alles ist notwendig geworden. Ausgegangen wird aktuell von Gesamtkosten in Höhe von 995.000 Euro, der Zuschussbescheid des Landes über 90 Prozent bist bereits da. Für die Verbandsgemeinde bedeutet das eine große Entlastung, muss sie doch 895.500 Euro nicht selbst aufbringen. Allein rund 150.000 Euro brutto entfallen nach Berechnung der VG-Bauabteilung allerdings auf die Planungskosten. In seiner jüngsten Sitzung hat der VG-Rat der Verwaltung den Auftrag erteilt, einen geeigneten Planer zu engagieren.