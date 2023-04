Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Von spitzen Haifischzähnen aus dem heutigen Rheinhessen über funkelnde Edelsteine aus der Südsee bis hin zu rabenschwarzen Meteoriten aus den Tiefen des Weltalls: Auf der Mineralien- und Fossilienbörse in Imsbach gab es am Wochenende nach zweijähriger Coronapause endlich wieder jede Menge zu entdecken. Die Freude darüber war bei Ausstellern und Besuchern gleichermaßen groß.

An den über 60 Tischen herrschte reges Treiben in dennoch entspannter Atmosphäre. Unter den 35 Ausstellern waren in erster Linie passionierte Sammler vertreten, die sich