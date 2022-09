Wenn am Samstag, 24. September, das große Musikfest der Bundeswehr in Düsseldorf steigt, ist neben Moderator Johannes B. Kerner und dem Repräsentationsorchester der ukrainischen Streitkräfte auch Pfälzer Leberwurst mit dabei. Unter anderem aus Rockenhausen.

Hintergrund ist die Leberwurst-Affäre um den ukrainischen Botschafter Andrij Melnyk, der Bundeskanzler Olaf Scholz als eine solche wahrgenommen haben wollte. Und zwar als eine der beleidigten Sorte. Den Kontakt zu den Produzenten der Show hatte dann zunächst Metzgermeister Walter Adam aus Herxheim bei Landau. Er hatte zuvor ein Leberwurst-Präsentpaket nach Berlin geschickt, später hatte der Botschafter ihn eingeladen. Darüber wurde bundesweit in den Medien berichtet, und so sei die Idee aufgekommen, „eine Kostprobe seiner durchaus bekannten Pfälzer Leberwurst an die ukrainischen Besucherinnen und Besucher des Musikfestes zu verteilen“, sagt Hauptmann Jürgen Albrecht von der Bundeswehr dazu.

Im Zuge einer Charity-Aktion soll Backstage Leberwurst gereicht werden, sagt Adam. Da beim Musikfest nun laut Albrecht allein über 800 Mitwirkende ihr Können präsentieren, wird reichlich Leberwurst benötigt. Daher gab es einen Aufruf in der Branche. Der Fleischer-Verband Pfalz habe sie angeschrieben, berichtet Sandra Bessei von der Rockenhausener Metzgerei, und habe gebeten, „die Solidaritätsaktion Pfälzer Leberwurst“ zu unterstützen. Fünf Kilogramm Leberwurst sollten „zugunsten der Ukraine“ gespendet werden.

Einnahmen für ukrainische Bevölkerung

Etwa 25 Metzgereien aus der Pfalz haben sich der guten Sache angeschlossen. Auch die Besseis. Und das in ganz besonderer Art und Weise: Statt Ringel gibt’s aus Rockenhausen Wurst aus der Dose für die Gäste in Düsseldorf. 25 Einheiten à 200 Gramm sollen die Nicht-Pfälzer unter den Gästen von „Doseworschd“ überzeugen. Und zudem seien die Anforderungen an den Transport geringer, weil die Dosen nicht gekühlt werden müssen, sagt Sandra Bessei.

Die Show ist laut Bundeswehr eine Benefizshow zugunsten der Ukraine. Eingeladen sind auch ukrainische Flüchtlinge, die sich derzeit in der Region Düsseldorf aufhalten. Mit der Leberwurst sollen Spenden erworben werden, die Einnahmen kommen der unter den Folgen der russischen Invasion leidenden ukrainischen Bevölkerung zugute.