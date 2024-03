Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Der Glasfaserausbau ist vielerorts noch in der Planungsphase. Nicht in der Stadt Kirchheimbolanden, hier ist man mit den Arbeiten schon weit fortgeschritten.

„Bisher bin ich begeistert, dass es so gut läuft“, sagt Stadtbürgermeister Marc Muchow zum Stand des Glasfaserausbaus in Kirchheimbolanden. Die Kooperation mit der Glasfaser Plus, über