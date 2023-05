Der renommierte Gitarrist Jacques Stotzem wird am kommenden Dienstag, 9. Mai, ab 19.30 Uhr zu Gast in der Reihe ROKMusic im Zirkushaus des Kinder- und Jugendzirkus Pepperoni in Rockenhausen sein. Es ist das letzte Konzert vor der Sommerpause, kündigt Veranstalterin Margarete Schneider an.

Jacques Stotzem aus Belgien gilt als Star der akustischen Gitarrenszene. Seine Musik ist verwurzelt in Blues, Ragtime, Jazz und Folk. 1959 in Verviers geboren, hat der Gitarrist inzwischen 17 CDs eingespielt. Zu seinen Einflüssen zählen Jimi Hendrix, Mississippi John Hurt, Reverend Gary Davis, Big Bill Broonzy, Blind Blake und Stefan Grossman. Stotzem hat über die Jahre einen unverkennbar eigenen Sound auf der akustischen Gitarre entwickelt, typisch für ihn sind sowohl stimmungsvolle Balladen als auch durchaus heftig rockende Adaptionen von Hendrix- oder Gallagher-Stücken. Seit 2006 produziert die berühmte US-amerikanische Gitarrenfirma Martin Guitar ein Modell namens „OMC Jacques Stotzem Custom Signature“ als Verbeugung vor seiner Kunst.

Stotzem „vereint eine ausgereifte und hoch individuelle Spieltechnik mit einem feinen Empfinden für die richtige Melodie. Seine Virtuosität als Fingerstyle-Gitarrist steht immer im Dienst der Musik, sein sensibles Gespür für Pausen und Dynamik lässt seine Stücke atmen und direkt zum Hörer sprechen“, befindet sein Kollege Peter Finger, der als einer der wichtigsten zeitgenössischen Fingerstyle-Gitarristen gilt, über Stotzem. Er verbinde die Zärtlichkeit einer Ballade mit der erdigen Kraft des Blues, dem leisen Lächeln eines verschmitzten Rags und der farbenprächtigen Leidenschaft jazziger Harmonien.

Neues Album im Herbst geplant

Sein neues Album, das im Herbst 2023 erscheinen wird, sei von der Freude inspiriert, nach der Pandemie endlich wieder auf Tour zu sein und die Musik mit dem Publikum in den Konzertsälen zu teilen, verkündet Stotzem auf seiner Homepage.

In der Region war Jacques Stotzem bereits bei Konzerten in Kaiserslautern, Mainz und 2021 in Rodenbach als Teil von Peter Fingers International Guitar Night zu erleben. „Ich war jedes Mal begeistert von seinem Können, seiner Spiel- und Improvisationsfreude und von seinem zurückhaltenden Charme“, sagt Margarete Schneider, die die Rockenhausener Musikreihe im vergangenen Jahr initiiert hat.

Termin

Das Konzert am Dienstag, 9. Mai, im Zirkushaus des Kinder- und Jugendzirkus Pepperoni, Schlossstraße 6a, in Rockenhausen beginnt um 19.30 Uhr, Einlass ist um 19 Uhr, Karten gibt es zu 12 Euro an der Abendkasse.