Sehr unsanft wurden die Gäste des ART-Hotels Braun am frühen Freitagmorgen gegen vier Uhr aus ihrem Schlaf gerissen. Mit einem gewaltigen Knall waren zwei Geldautomaten der Sparda-Bank-Filiale im Untergeschoss des Gebäudes in die Luft gesprengt worden. Von den Tätern fehlt nach Angaben des Landeskriminalamts bisher jede Spur.

Menschentrauben, ungläubige Blicke: Wer am Freitag bei der Spardabank-Filiale Geld oder Kontoauszüge holen wollte, dem bot sich ein Bild der Verwüstung. Die Geldautomaten waren aus ihren Verankerungen gerissen, die Fensterscheiben zerborsten, Polizeibeamte sicherten Spuren und machten Beweisfotos. Er selbst habe in seinem Urlaub von der Sprengung erfahren, weil ein Feueralarm auf seinem Handy einging, schildert Martin Braun, Direktor des „ART-Hotels Braun“. Die meisten Gäste waren zu dieser Zeit aber bereits wach, die Explosion im Erdgeschoss des Gebäudes sei so gewaltig gewesen, dass mancher sie sogar für ein Erdbeben gehalten habe, so eine Mitarbeiterin des Hotels. Im Laufe des Tages wurden die Hotelgäste von der Polizei vernommen, einige davon hatten aus ihren Fenster in der Nacht den Überfall beobachtet. „Jetzt muss natürlich noch geprüft werden, ob die entstandenen Gebäudeschäden nicht auch unser Hotel betreffen“, sagt der Hoteldirektor.

Braun hat in Sachen Geldautomatensprengung bereits Erfahrung. Von seinem Hotel aus hatten Spezial-Einsatzkräfte der Polizei im April 2018 einen Einsatz koordiniert, der zu einer spektakulären Festnahme führte. Fünf Mitglieder einer organisierten Bande waren in der Nachtaktion auf frischer Tat ertappt und an ihrem kriminellen Vorhaben gehindert worden. Auch damals hatten sie es auf die Geldautomaten der Sparda-Bank abgesehen. Die fünf wurden mittlerweile vom Landgericht Karlsruhe zu teils hohen Haftstrafen verurteilt. Der Haupttäter erhielt eine Haftstrafe von sechs Jahren und neun Monaten.

Filiale bleibt bis auf weiteres geschlossen

Immer wieder kamen im Laufe des Freitagvormittags Menschen zu dem Gebäude gegenüber von Hit-Markt und Kreisverwaltung, um Geld abzuheben. Wie Andreas Manthe, Pressesprecher der Sparda-Bank Südwest dazu mitteilt, ist der nächstgelegene Geldautomat der Sparda-Bank in der Filiale in Alzey in der Augustinerstraße 2. „Darüber hinaus können unsere Kunden auch bei vielen Einkaufsmärkten mittlerweile kostenlos Bargeld mitnehmen.“ Wann die Filiale in Kirchheimbolanden wieder geöffnet werden kann, ist derzeit noch unklar. Die Kunden, die hier für die nächsten Tage Beratungs-Termine hatten, würden telefonisch über Alternativen informiert, hieß es aus der Sparda-Bank.

Nach Auskunft des Landeskriminalamts Rheinland-Pfalz sei derzeit noch nicht klar, ob es sich um die Tat einer organisierten kriminellen Bande oder eines Nachahmers handelt. Zur Schadenshöhe äußere man sich in solchen Fällen generell nicht. Unklar bleibt damit auch, ob und in welcher Höhe die Täter Bargeld erbeutet haben.