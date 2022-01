In den kommenden Tagen dominiert ruhiges, trockenes Winterwetter. Die Sonne lässt sich allerdings nur zeitweise blicken.

Der Aufbau einer Hochdruckzone über Mitteleuropa verhindert das Vordringen weiterer Störungsgebiete vom Atlantik. Infolgedessen beruhigt sich die Wettersituation etwas. Bis zur Wochenmitte nimmt der Hochdruckeinfluss von den Britischen Inseln weiter zu und bleibt voraussichtlich bis Samstag erhalten. Wegen der austauscharmen Wetterkonstellation dürfte es für die Sonne allerdings schwierig werden, sich gegen Nebelgebiete oder tiefhängende Wolken durchzusetzen. Ab kommenden Sonntag könnte sich die Wetterlage ändern.

Vorhersage

Montag: Die neue Woche startet mit einer Mischung aus dichteren Wolken, örtlichen Nebelfeldern und gelegentlichen freundlichen Phasen. Dabei sollte es trocken bleiben. Die Temperaturen bewegen sich im mäßig-kalten Bereich.

Dienstag: Nach frostiger Nacht mit Reif dominiert am Morgen Nebel. Nach dessen Auflösung sollte sich tagsüber gelegentlich die Sonne durchsetzen. Möglicherweise stören allerdings durchziehende dichtere Wolkenfelder. Die Temperaturen verändern sich kaum.

Mittwoch: Nachdem sich der Nebel aufgelöst hat, steht ein freundlicher Tag mit Sonnenschein und meist nur wenigen lockeren Wolken bevor. Die Temperaturen entsprechen dabei in etwa der Jahreszeit.

Weiterer Trend

Auch am Donnerstag herrscht im Zentrum des kräftigen Hochs ruhiges Januarwetter. Teilweise ist es dabei neblig-trübe, teilweise wird unsere Region von der Sonne verwöhnt. Der Freitag und Samstag bringen kaum Veränderungen. Am Sonntag könnte von Westen her eine schwache Front dichtere Wolken mit etwas Regen oder Schnee(regen) bescheren.