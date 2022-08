Die beliebte Reihe des „Kabaretts im Garten“ geht in Kirchheimbolanden in eine neue Runde. Am kommenden Freitag ist der Kabarettist, Autor, Kolumnist, Hörfunk- und Fernsehmoderator Florian Schroeder im Schlossgarten zu Gast.

Das „Kabarett im Garten“ ist seit rund 15 Jahren fester Bestandteil des Kultursommers. Größen wie Lisa Fitz, Rolf Miller, Hans-Joachim Heist, Lars Reichow oder zuletzt Bernd Stelter haben in den Vorjahren auf der herrlichen Bühne des Schlossgartens gastiert. Diesmal ist es der Stadt gelungen, mit Florian Schroeder ein echtes Schwergewicht der Kabarett-Szene zu engagieren.

Der 1979 geborene Spötter aus Baden-Württemberg präsentiert am Freitag, 20 Uhr, in Kirchheimbolanden sein Programm „Neustart“. Bei freiem Eintritt drückt er „im wahrsten Sinn des Wortes den Reset-Knopf“, wie es in der Ankündigung heißt. „Es ist Zeit für einen Neustart – so sehr wie noch nie. Eigentlich schon gestern. Aber da hatten wir keine Zeit. Die Welt ist oft genug untergegangen, drehen wir sie einmal auf links.“