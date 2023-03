Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Als klarer Favorit reisen die A-Klasse-Herren der HR Göllheim/Eisenberg/Asselheim/Kindenheim zu ihrem Auswärtsspiel nach Bad Dürkheim. Anpfiff ist am Samstag um 18 Uhr in der Orff-Realschule. Deutlich schwerer dürften es die Damen bei der noch verlustpunktfreien HSG Landau/Land haben. Ihre Begegnung beim Spitzenteam der Pfalzliga beginnt am Sonntag um 16 Uhr in Albersweiler.

Alles andere als mit zwei Punkten im Gepäck von der SKG Grethen wieder nach Hause zu fahren, wäre wohl eine Enttäuschung für die Nordpfälzer Wölfe. Drei Niederlagen aus