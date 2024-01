Nach fünfwöchiger „Winterpause“ wird auch in der Donnersberghalle wieder Basketball gespielt. Am Samstag (18 Uhr) erwartet der BBC Fastbreakers Rockenhausen die SG Ludwigshafen/Frankenthal. Sieben Partien sind in der Landesliga Rheinhessen-Pfalz noch zu absolvieren. Regisseur Christian Coley glaubt noch an die Titelchance.

Zwei Niederlagen zum Saisonstart. Zweimal am grünen Tisch aufgrund eines fehlenden und eines nicht spielberechtigten Akteurs. Mit der Hypothek von zwei Minuspunkten versucht der BBC Fastbreakers das Feld von hinten aufzurollen, um noch ein Wort um die Meisterschaft mitreden zu können. Die folgenden sieben Duelle, darunter das Derby gegen Tabellenführer TV Kirchheimbolanden sowie Verfolger VfL Bad Kreuznach, hat die Truppe von US-Spielercoach Key-Juan Hardin gewonnen und dreimal die 100-Punkte-Marke geknackt.

Der Rückstand auf den TVK beträgt vier Punkte. Die Rechnung ist klar: Gewinnt der BBC seine restlichen sieben Spiele und damit auch das Rückspiel in der Kleinen Residenz, muss er auf einen weiteren Patzer des Lokalrivalen hoffen, um am Ende oben zu stehen.

Geboren in Columbia/South Carolina

Neuzugang Christian Coley war bisher in jeder Partie mit an Bord und kommt auf 127 Punkte (Schnitt 18,1). Mit 1,70 Meter gehört er zu den kleineren Basketballern, setzt seine Fähigkeiten wie sein gutes Auge für die Mitspieler und seinen guten Wurf als technisch versierter Point-Guard aber immer wieder zielführend ein. „Ich mag es, das offensive Spiel zu kontrollieren“, betont der erst 20-Jährige, der in Columbia, der Hauptstadt von South Carolina, geboren wurde.

Aufgewachsen ist Coley in El Paso (Texas) und in Deutschland. Schon sein Vater war als US-Soldat öfters in Landstuhl stationiert – so wie der Junior jetzt: „Mein Dad ist mein Vorbild in seiner Art als Mensch und seiner Fürsorge gegenüber anderen.“

Fan von Miami Heat

Als Orthopädietechniker soll Coley noch bis 2025 in der Westpfalz bleiben. Gut für die Fastbreakers, denn auch der Point-Guard hat Gefallen an Rockenhausen gefunden: „Ich liebe es, hier zu spielen. Unser Coach gibt mir Freiräume und hier kann ich weiter als Spieler wachsen. Die Menschen hier und die Fans sind wirklich großartig. Sie stehen hinter uns.“

Coley spielte als kleiner Junge zunächst Fußball, ehe er sich mit zwölf Jahren dem Basketball widmete. Als Anhänger der Miami Heat schaute er sich besonders bei Club-Ikone Dwayne Wayde was ab.

Der BBC-Crack will alles dafür tun, dass seine Mannschaft die Chance auf die Meisterschaft wahrt. Der Gegner am Samstag, die SG Ludwigshafen/Frankenthal, steht direkt hinter den Fastbreakers auf Rang vier. Das Hinspiel gewannen die Gäste in der Vorderpfalz klar, setzten allerdings einen noch nicht freigegebenen Spieler ein. Endstand 20:0 für Ludwigshafen. Das soll am Samstag nicht wieder vorkommen ….