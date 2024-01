Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Der BBC Fastbreakers Rockenhausen hat seine Chance im Spitzenspiel nicht genutzt. Beim Tabellenführer VfL Bad Kreuznach enttäuschte das Team von Trainer Key-Juan Hardin auf ganzer Linie.

Nach acht Siegen in Folge musste der BBC Fastbreakers Rockenhausen am Samstagabend seine erste richtige sportliche Niederlage in der laufenden Landesliga-Saison einstecken. Beim Spitzenreiter VfL Bad Kreuznach