Zwei Niederlagen in Folge – ein eher ungewöhnlicher Negativ-Trend für den BBC Fastbreakers Rockenhausen. Die Mannschaft von Berthold Manz hat gute Chancen, schon am Samstag (18 Uhr) wieder in die Erfolgsspur zurückzufinden. Zu Gast in der Donnersberghalle ist das Landesliga-Schlusslicht BBV Landau.

„Für uns kommt das Spiel gerade recht. Wir haben die Möglichkeit, uns wieder zu fangen und Selbstvertrauen zu tanken“, verweist Manz auf die zwei jüngsten Pleiten zu Hause gegen den Meister Eintracht Lambsheim und bei der Erstregionalliga-Reserve des 1. FC Kaiserslautern. Zudem müsse man den Abgang von Führungsspieler George Watlington kompensieren. „Den Verlust sollten jetzt die anderen wettmachen“, nimmt der BBC-Coach seine Schützlinge für die restlichen fünf Saisonspiele, die alle gewonnen werden müssen um auf Rang zwei landen zu können, in die Pflicht. Etienne Manz, Kaleb Zellars und Chad Penn, alle zuletzt kurzfristig ausgefallen, sind wieder einsatzbereit.

Die Gäste aus der Südpfalz sind den Fastbreakers eher unbekannt. Das Hinspiel wurde aufgrund von Corona-Fällen abgesagt. Ein Nachholtermin steht noch offen. Der Blick auf die Fakten hilft. Mit nur drei Siegen aus 13 Partien ziert der BBV das Tabellenende und ist stark abstiegsbedroht. Von jenseits der 6,75-Meter-Linie geht kaum Gefahr aus. Gerade einmal 38 Dreier erzielte der BBV. „Das kommt uns entgegen. Wir werden die Verteidigung eng machen, um selbst mit schnellem Spiel zu punkten“, gibt Manz die Marschroute vor. Allerdings bedarf es besonderer Überwachung auf Landaus Spielertrainer und Top-Scorer Emil Schaab, der im Schnitt 17,2 Punkte markiert.