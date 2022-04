Am Samstag, 23. April, bietet die kommunale Impfstelle des Donnersbergkreises in Kooperation mit dem DRK-Kreisverband von 10 bis 14 Uhr einen weiteren Familien-Impftag an, diesmal direkt in der kommunalen Impfstelle in Kirchheimbolanden, Morschheimer Straße 8 (ehemaliges Autohaus „Torpedo-Garage“). Hier können Kinder zwischen fünf und elf Jahren sowie Familienangehörige Impfungen erhalten. Die Kinder müssen von einem Elternteil begleitet werden, Impfpass und Lichtbildausweis sind mitzubringen. Das Tragen einer FFP2-Maske ist erforderlich.

Da es beim Portal des Landes zu Problemen mit der Anmeldung für den Familienimpftag kommt, werden die Impfungen am Samstag ohne vorherige Anmeldungen vorgenommen. Weitere Informationen zur kommunalen Impfstelle des Donnersbergkreises gibt es unter www.donnersberg.de.