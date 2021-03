Einstimmig hat der Ottersheimer Gemeinderat beschlossen, die Streckenführung des geplanten Evolutionsweges zu ändern. Aus praktischen Erwägungen soll der Start des geschichtsträchtigen Weges von der Ortsgrenze Bubenheim/Ottersheim in die Hauptstraße verlegt werden.

Bereits im vorigen Juli war entschieden worden, der Giordano-Bruno-Stiftung – sie setzt sich für den evolutionären Humanismus und die Werte der Aufklärung ein – die Errichtung und den Betrieb eines Evolutionspfades zu erlauben. Auf einer Streckenlänge von zirka einem Kilometer entlang des Ammelbachs in Richtung Rüssingen sollen 20 Erläuterungstafeln aufgestellt werden.

Diese sollen die Geschichte der Erde und Menschheit von den Anfängen vor über vier Milliarden Jahren bis heute erklären. Aufgestellt werden sollen sie von der Gemeinde in Eigenleistung, die Finanzierung erfolgt durch Sponsorengelder. Vorgesehen ist eine Zahlung von 150 Euro pro Tafel an die Stiftung. Im Gegenzug wird ein Namensschild des Sponsors auf der Tafel angebracht. 15 Exemplare seien schon finanziert. Wer Interesse hat, soll sich unter Telefon 06355 2854 an Ortsbürgermeister Rüdiger Kragl wenden.