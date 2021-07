Während der Woche bestimmt ein Tief bei den Britischen Inseln und der Nordsee das Wetter in unserer Region.

Mit südwestlicher bis westlicher Strömung überqueren uns von Frankreich her einige Störungspassagen mit Regengüssen und örtlichen Gewittern. Lediglich über die Wochenmitte streckt der Keil eines Azorenhochs mal seine Fühler bis nach Südwestdeutschland aus. Zum Wochenende wandert ein Tief Richtung Skandinavien, und ein kleiner Schwall Polarluft lässt die Temperaturen bis zum Sonntag etwas sinken. Der Wettercharakter bleibt insgesamt wechselhaft.

Vorhersage

Montag: Die neue Woche startet zum Teil noch dichter bewölkt. Gegen Mittag kommt die Sonne häufiger hervor. Dann beginnt es in der Atmosphäre jedoch wieder zu brodeln. Es entwickeln sich mächtige Haufenwolken mit örtlichen Regengüssen und Gewittern. Diese sollten von der Intensität her aber nicht mehr so kräftig ausfallen wie stellenweise am Wochenende. Die Temperaturen liegen im schwül-warmen Bereich.

Dienstag: Es ist mit einer Mischung aus Sonne und Wolken zu rechnen. Tagsüber werden die Wolken wieder dunkler und bedrohlicher und produzieren neue teils gewittrige Schauer, punktuell wieder kräftiger. Dazu wird es ähnlich warm und schwül wie am Vortag.

Mittwoch: Mit sonniger Einstrahlung entwickeln sich mächtige Haufenwolken mit lokalen kleineren Regengüssen. Dazu bleibt es ziemlich warm.

Weiterer Trend:

Am Donnerstag bleibt es bei einem Wechselspiel aus sonnigen Abschnitten und durchziehenden Wolken. Dazu wird es sommerlich warm und zum Teil auch schwül. Das Schauerrisiko bleibt relativ niedrig. Am Freitag sowie am Wochenende geht es insgesamt wechselhaft weiter. Sonne und Wolken halten sich bei angenehm warmen Temperaturen in etwa die Waage. Schauer treten zunächst nur vereinzelt auf, können aber am Sonntag wieder etwas verbreiteter in Erscheinung treten.