Der laut Info von Ortsbürgermeister Siegmar Portz einstimmig beschlossene Doppelhaushalt 2023/2024, sieht nach einem Minus im Erfolgsplan 2023 in Höhe von 13.462 Euro im darauffolgenden Jahr ein kleines Plus von 2704 Euro vor.

Da keine Investitionen in beiden Jahren vorgesehen sind, sind auch keine neuen Kreditaufnahmen eingeplant. Die Gemeinde wickelt derzeit noch die bereits in den Vorjahren beschlossenen Investitionen der Neuanlegung von Wohnmobilstellplätzen ab. Ebenso wird für den Treppenweg am Glockenturm die Ausschreibung durch die VG vorbereitet, damit die Arbeiten im Herbst erfolgen können.

Die Investitionskredite betragen zum Ende des Jahres 2024 98.264 Euro, was eine Pro-Kopf-Verschuldung von 269 Euro ausmacht. Höchste Einnahmen sind die Einkommenssteuer mit 191.000 Euro (2023) und 199.000 Euro (2024). Bei den Ausgaben dominieren die VG-Umlage mit 183.000 Euro und an den Landkreis mit 155.000 Euro.