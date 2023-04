Für den Dartsportverein (DSV) Donnersberg geht es an diesem Wochenende um den Verbleib in der Dart-Landesliga.

Die Situation ist allerdings für den Dartsportverein Donnersberg nicht rosig, die Gefahr eines Abstiegs sogar recht groß. Dagegen hält sich der Sportverein „Lila“ Lautersheim recht gut im Mittelfeld der Liga. Schon in der ersten Begegnung kann die Entscheidung fallen. Denn der DSV Donnersberg spielt gegen den Sportverein „Lila“ Lautersheim. Verliert der Dartsportverein diese Begegnung, ist der Abstieg schon so gut wie besiegelt. Reicht es zu einem Sieg, bleibt die Spannung erhalten. Denn in der zweiten Begegnung geht es gegen die Premium Darters Welschbillig, die nur drei Punkte besser sind als der DSV und sich ebenfalls in die nächste Saison in der Landesliga retten wollen. Diese beiden Spiele müssen eigentlich gewonnen werden, denn in der letzten Begegnung dieser Spielzeit geht es gegen den Tabellenführer, den Dartsportclub Bandits Kastellaun. Auf etwas Unterstützung aus dem Nordpfälzer Land können die Donnersberger hoffen. Denn das Team aus Lautersheim spielt zeitgleich gegen die Premium-Darters.