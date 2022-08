Das junge niederländische Barockensemble Postscript ist in dieser Woche gleich zwei Mal in Kirchheimbolanden zu erleben.

Am Donnerstag, 11. August, tritt das Quartett um 19 Uhr in der Stadthalle an der Orangerie auf. Am Abend darauf eröffnen die Musiker die Kulturnacht, Schauplatz wird am 12. August ab 17 Uhr der Terrassengarten sein.

Postscript gastieren in der Reihe „Musiken in Kirchheimbolanden“, die die Kulturmanagerin Lydia Thorn Wickert nicht zuletzt veranstaltet, um die Erinnerung an die große musikalische Vergangenheit der Residenzstadt zu Zeiten der Fürsten des Hauses Nassau-Weilburg wach zu halten – und eine neue Traditionslinie zu pflegen.

Das Ziel: Brücken bauen

Postscript, das sind die Musiker Aysha Wills und David Westcombe (jeweils Traversflöte), Artem Belogurov (Cembalo) und Octavie Dostaler-Lalonde (Violoncello). Alle vier sind Absolventen des Amsterdamer Konservatoriums. „Wir wollen auf keinen Fall vergessen, wie weit wir von dem Kontext, in dem ein Werk geschrieben wurde, und von dem Komponisten, der es verfasste, entfernt sind“, erläutern die Musiker den Namen ihres Ensembles, der zugleich darauf verweist, dass sie ihren Repertoire-Entdeckungen gern etwas Eigenes hinzuzufügen. Sie wollen die Musik „wieder lebendig“ machen: „Die Musik soll kommunizieren, inspirieren und eine Brücke bauen zwischen dem Augenblick, in dem die Feder des Komponisten das Papier berührte, und der Gegenwart.“

In Kirchheimbolanden spielen die vier Musiker, die ursprünglich aus Kanada, Schottland und der Ukraine kommen, in der Stadthalle Werke belgisch-niederländischer Komponisten des 17. und 18. Jahrhunderts wie Servaas de Konink und Willem de Fesch, aber auch eine Sonate des Deutschen Johann Christian Schickhardt (1682-1762), der auch eine Verbindung zum Haus Nassau-Weilburg hat.

Karten sind über den RHEINPFALZ-Ticketshop bei Reservix und an der Abendkasse für 22 Euro (reduziert 11 Euro) erhältlich.