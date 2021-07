Nachdem sie bereits im vergangenen Jahr nur als „Weinkerwe light“ über die Bühne gehen konnte, findet die Einselthumer Weinkerwe auch in diesem Jahr in abgespeckter Form statt. Die drei noch beteiligten Winzer Bayer, Bescher und Weller haben sich unterschiedlich entschieden, wie sie von Freitag, 16., bis Sonntag, 18. Juli, öffnen und was sie anbieten.

Das Weingut Martinspforte von Jörg Bayer hat sich bezüglich seines Angebots noch nicht ganz festgelegt, aber die Vinothek wird auf jeden Fall geöffnet sein. Ein richtiges Unterhaltungsprogramm wird im Weingut von Olaf Bescher stattfinden. Dort ist am Freitag ab 19 Uhr (Einlass: 18 Uhr) ein Auftritt des Comedians Oliver Betzer geplant. Am Samstag soll Beschers Tochter Elisa im heimischen Hof zur ersten „Zellertaler Traubenprinzessin“ gekrönt werden. Anschließend sorgt Entertainer Kalli Koppold, der in Einselthum ein Heimspiel hat, für die musikalische Unterhaltung. Wulf Weller von Wellers Weinhäusel will seine Gäste über die Kerwetage in einem Zelt im Außenbereich bewirten.