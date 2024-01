Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Die Siegesserie der Damen des TV Kirchheimbolanden ist gestoppt. Im Nachholspiel gegen Deidesheim/Neustadt ist das Ende wieder dramatisch. Diesmal zugunsten der Gäste.

Ungewöhnliche Spielzeit am Freitagabend und ein Rumpfteam mit nur sieben Spielerinnen ergab in der Kombination den „gebrauchten, verkorksten Abend“. Statt weiter auf Erfolgskurs in der Basketball-Landesliga