Keine guten Nachrichten am Donnerstag aus dem Gesundheitsamt: Im Donnersbergkreis gibt es einen weiteren Todesfall im Zusammenhang mit einer Sars-CoV-2-Infektion zu beklagen – die Anzahl der Gestorbenen beträgt somit 54. Zudem wurden neun neue Corona-Fälle registriert; dadurch steigt die Sieben-Tage-Inzidenz auf 38,5 und die Corona-Warnampel springt wieder auf Orange. Seit Beginn der Pandemie sind 1615 Personen positiv getestet worden. Von den derzeit 42 aktiven Fällen werden elf Patienten im Krankenhaus behandelt. Die meisten Infektionen gibt es in der VG Nordpfälzer Land mit 26, in der VG Göllheim ist momentan kein Fall bekannt.