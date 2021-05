Abstand halten, Maske tragen, Kontakte reduzieren – im Alltag einer Kita sind die viel beschworenen Hygieneregeln oft nicht mehr als ein frommer Wunsch. Umso wichtiger sind Hilfestellungen wie Schnelltests, um ein Mindestmaß an Sicherheit zu bekommen. Und wenn das zuständige Testzentrum dafür zu weit weg ist, dann wird halt kurzerhand ein neues gegründet. So geschehen in der VG Nordpfälzer Land.

Wer die Vorsichtsmaßnahmen gegen eine Corona-Infektion einen Kampf nennt, der muss bei den Erzieherinnen und Erziehern in Kitas von der „vordersten Front“ sprechen. Doch Kriegsrhetorik ist hier eher unpassend, denn in Kitas geht’s um Trösten, Schmusen, Liebdrücken – und all das gibt es nun mal nicht mit Mindestabstand 1,5 Meter. Ein Minimum an Sicherheit sollen nun anlasslose Schnelltests bieten, die seit Januar von der Landesregierung ermöglicht – will heißen angeboten und erstattet – werden.

„Natürlich nehmen wir dieses Angebot gerne an“, sagt Claudia Manz-Knoll, pädagogische Gesamtleiterin des Kita-Verbundes VGKita-ROK mit sechs Kita-Standorten in der Verbandsgemeinde. Denn obwohl, was immer wieder betont wird, ein Schnelltest nur eine Momentaufnahme sein könne, sieht sie darin ein weiteres Mosaikteil für mehr Sicherheit für Kinder und Personal. Einzig die weite Entfernung zum zuständigen Testzentrum in Kirchheimbolanden sah sie als Hürde.

Mehr als 3500 Kilometer pro Woche

„Man muss sich ja klar machen, dass beispielsweise die Mitarbeiter aus Seelen eine Anfahrt von mehr als 30 Kilometer haben“, so Manz-Knoll. Und Fahrgemeinschaften seien in diesen Zeiten ja ausdrücklich nicht erwünscht. Mehr als 3500 Kilometer – sie hat es mal durchgerechnet – würden die Kita-Mitarbeiter auf diese Weise wöchentlich verfahren, die beiden Kitas in Mannweiler-Cölln und Münsterappel hinzugerechnet, die nicht dem Kita-Verbund angehören.

„Das wollten wir unseren Leuten nicht zumuten, zumal ich die Befürchtung hatte, dass dann die Schnelltests auch nicht so stark wie gewünscht angenommen würden“, sagt die Leiterin.

Notfallsanitäter aus Würzweiler unterwegs

Doch mit Unterstützung von Verbandsbürgermeister Michael Cullmann hat sie dieses Problem mittlerweile beseitigt – und kurzerhand ein eigenes Testzentrum gegründet. Der Bürgermeister der Verbandsgemeinde Nordpfälzer Land konnte dafür auf Erfahrungen von Januar zurückgreifen. „Schon bevor die Landesregierung diesen Beschluss gefasst hat, haben wir zu Jahresbeginn allen Mitarbeitern der Verbandsgemeinde einen Schnelltest angeboten“, so Cullmann. So wollte man mit der größtmöglichen Sicherheit nach den Weihnachtsferien in das neue Jahr gehen, denn „mittlerweile haben die meisten ja schon erfahren, wie schnell es gehen kann, dass sich ein Familienmitglied oder ein Arbeitskollege infiziert hat“, so der Bürgermeister.

Anfang Januar habe er deshalb den Kontakt zu Dominik Fellner hergestellt. Der Notfallsanitäter aus Würzweiler sei durch seine Erste-Hilfe-Kurse bekannt, die er auf selbstständiger Basis anbietet. „Ich habe ihn einfach gefragt, ob er Schnelltests machen kann und darf“, erzählt Cullmann. Fellner konnte und durfte! So wurde nach den Weihnachtsferien allen Mitarbeitern der Verbandsgemeinde ein solcher Test angeboten, und mittlerweile war Fellner bereits zum zweiten Mal in den Kitas mit Stäbchen und Röhrchen unterwegs.

Bisher alle Tests negativ

„Für mich ist das eine gute Sache, denn die Erste-Hilfe-Kurse, die ich bisher auf freiberuflicher Basis beispielsweise in Firmen abgehalten habe, können ja im Moment wegen Corona nicht stattfinden“, so Fellner, der sein medizinisches Equipment im Transporter mit zu den jeweiligen Kitas bringt. Assistiert von seiner Frau, misst er dort Fieber, streicht ab und wertet aus – „bisher erfreulicherweise alles negativ“, ergänzt er. Neben seiner medizinischen Ausbildung brauchte er eine Anbindung an einen Arzt, um vom Land die Anerkennung als Teil eines mobilen Schnelltest-Zentrums zu erhalten.

Allerdings, fügt Manz-Knoll an, gehört zu einem Testzentrum auch die digitale Ausstattung. „Wir mussten nachweisen, dass wir in der Lage sind, auf digitalem Wege Berechtigungsscheine zu erstellen, Codes zu erfassen, denn schließlich muss für das Land auch nachprüfbar sein, wer mit welchem Ergebnis getestet wurde“, erklärt Manz-Knoll das Prozedere, für das sie und ihr Leitungsteam jetzt zuständig sind.

Etwa die Hälfte aller Kinder kommen in die Kita

Obwohl die Kitas der VG bisher von größeren Ausbrüchen verschont blieben, ging das Thema Corona nicht an ihnen vorbei. „Es vergeht nicht eine Woche, in der wir nicht mit den betroffenen Familien überlegen müssen, wie wir mit bestimmten Situationen umgehen“, schildert sie die Fragen aus dem Alltag, die in keiner Verordnung geklärt werden. Nicht immer sei es beispielsweise klar, wie eng der Kontakt unter den Kindern war. Zumal – hier gebe es immer wieder Missverständnisse – die Kitas ja nach dem ersten Lockdown vor einem Jahr nicht mehr geschlossen waren. „Wir haben mittlerweile wieder eine Belegung von nahezu 50 Prozent“, schildert Manz-Knoll – und das, obwohl die meisten Eltern wirklich verantwortungsvoll mit der Situation umgingen und die Kita nur in Anspruch nehmen würden, wenn es wirklich nicht anders gehe.

Die Schnelltests seien für viele Mitarbeiter ein Zeichen, dass sie in dieser Lage nicht alleine gelassen würden, dass man sich um sie kümmere und ihre besondere Gefährdung sehe. Kinder wegschicken, die auf den Arm wollen oder sonst nach Nähe suchten, denen sage man nun mal nicht „Halte mal Abstand!“. Aus diesem Grund hätte er, so Cullmann, dieser Berufsgruppe auch bei den Impfungen die Priorität 1 eingeräumt. Nur bei der Arbeit mit kleinen Kindern sei es unmöglich, Abstandsregeln einzuhalten und Maske zu tragen, was ja schließlich als wichtigster Schutz vor Ansteckung anerkannt sei.