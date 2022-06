Nur wenige Tage nach seinem 73. Geburtstag ist der ehemalige und langjährige Ortsbürgermeister von Oberndorf, Karl Ludwig Bernhard, in der Folge einer im Vorjahr erlittenen schweren Erkrankung gestorben.

Bis zu den Kommunalwahlen 2019 lenkte Bernhard insgesamt 20 Jahre lang die Geschicke seiner Heimatgemeinde. Auch im Verbandsgemeinderat der früheren VG Alsenz-Obermoschel war er tätig, zuletzt mit zwei Sitzen der eigenen Wählergruppe Bernhard. In beiden Gremien gestaltete er sehr aktiv das politische Geschehen mit.

Früh engagierte sich Bernhard auch für die Nutzung regenerativer Energien – nicht zuletzt zur Stärkung der gemeindeeigenen Finanzen –, wie etwa bei der Errichtung zweier Windräder auf Gemeinde-Grundstücken oder der Installation einer Photovoltaikanlage auf der Dorfgemeinschaftshalle.

Lehrer, Hobbygärtner und Kirchenführer

Nach Besuch der Volksschule Oberndorf und dem Wilhelm-Erb-Gymnasium Winnweiler studierte Bernhard in Kaiserslautern Mathematik, Physik und Informatik. 1980 legte er das zweite Staatsexamen ab, unterrichtete anschließend an verschiedenen Gymnasien. Am pädagogischen Institut Bad Kreuznach entwickelte er Lehrpläne vor allem in seinen Studienfächern, veröffentlichte auch Handreichungen und Unterrichtsmaterialien. Zudem war er Referent, Leiter und Fachprüfer für Informatik in der staatlichen Lehrerfortbildung.

Seit 1990 war der mit einem „grünen Daumen“ gesegnete Hobbygärtner auch Presbyter seiner Kirchengemeinde, gerne führte er Besuchergruppen durch die Oberndorfer Simultankirche Sankt Valentin mit den mittelalterlichen Wandmalereien. Die Förderung des Miteinanders und der Vereine im Ort lag ihm sehr am Herzen. Bekannt war er auch als „singender Bürgermeister“ bei der VG-Seniorenfasnacht sowie als Aktiver in der Bütt beim Oberndorfer Carneval-Club.

Karl Ludwig Bernhard hinterlässt Ehefrau, Sohn, Schwiegertochter und Enkelkind. Die Beisetzung findet am morgigen Freitag, 14 Uhr, auf dem Oberndorfer Friedhof statt.