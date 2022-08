Bei dem Feuerwehreinsatz am vergangenen Samstag im Zementwerk von Dyckerhoff entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 40.000 Euro. Aus noch unbekannter Ursache kam es zu einem Brand in einem Vorbunker der Verbrennungsanlage, in der Fluff gelagert ist, berichtete eine Unternehmenssprecherin auf Anfrage der RHEINPFALZ. Ursprünglich meldete die Polizei den Brand einer Werkhalle. Mit dem Begriff Fluff wird ein aufbereiteter Sekundärbrennstoff für den Brandvorgang im Drehtrommelofen bezeichnet.

Beim Eintreten des Brandes wurde automatisch eine Sprinkleranlage ausgelöst, die sofort mit dem Löschen begann. Gleichzeitig wurde gemäß einem Alarmplan die Feuerwehren aufgrund der Risikolage alarmiert. Dadurch konnte das Feuer relativ schnell unter Kontrolle gebracht werden. Die Nachlöscharbeiten und Kontrollen dauerten bis in die Nacht. Personen kamen nicht zu Schaden, es bestand keine Gefahr für die Öffentlichkeit. Die Produktionsanlagen konnten weiterhin in Betrieb genommen werden.