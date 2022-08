Einen Großeinsatz von Feuerwehr und Katastrophenschutz löste am Samstagabend gegen 18 Uhr ein Brand im Göllheimer Werk der Dyckerhoff AG aus. Gemeldet wurde ein Feuer in einer Werkhalle, entsprechend erfolgte Großalarm. Neben den Wehren der VG Göllheim rückten aus Einheiten aus den Verbandsgemeinden Eisenberg, Kirchheimbolanden, Winnweiler und Rockenhausen an. Gleich zwei Drehleitern wurden an die Einsatzstelle beordert. Vorsorglich wurde die Einheit Wasserversorgung in Dreisen in Stellung gebracht, um eventuell Löschwasser aus dem Ortsnetz auf lange Strecken zu dem Industrieunternehmen zu fördern. Diese Einheit stellen die Feuerwehren Gauersheim, Stetten und Ilbesheim. Darüber hinaus wurden Einheiten des Katastrophenschutzes hinzugezogen. Der Brand konnte gelöscht werden. Als Brandursache, so die Polizei, dürfte die langanhaltende Trockenheit und damit verbundene Selbstentzündung des Brandguts zum Betreiben von Öfen in Betracht kommen. Es wurde niemand verletzt. Im Einsatz befanden sich rund 90 Hilfskräfte von Feuerwehr und Rettungsdienst sowie 25 Einsatzfahrzeuge.