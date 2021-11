Gleich dreifach haben die Steinbacher den vom Hochwasser gebeutelten Menschen im Ahrtal etwas Gutes getan: Nicht genug, dass freiwillige Helfer im Juli in den Orten Dernau und Marienthal angepackt hatten, um die gröbsten Schäden der Katastrophe zu beseitigen – die Nordpfälzer sammelten anschließend auch eine stolze Summe an Geld. Und dann haben sie bei der jüngsten Übergabe den Einheimischen nach so viel Leid auch noch ein paar sorgenfreie Stunden beschert.

Acht Tage lang hatte die Steinbacher Feuerwehr in dem von den Wassermassen zerstörten Dorf Dernau sowie in dem ebenfalls schlimm betroffenen Marienthal – Namensvetter des Rockenhausener Ortsteils – tatkräftige Hilfe geleistet. Im August waren dann bei einem Platzkonzert des „Schdoabacher“ Musikvereins 3000 Euro für die Flutopfer gesammelt worden. Zusammen mit weiteren Spenden sowie dem Verkauf von Wein aus dem Marienthaler Winzerbetrieb Gilles sind 4000 Euro zusammengekommen.

Den Scheck hat eine Steinbacher Delegation nun im Oktober in Dernau überreicht – und dabei das Angenehme mit dem Nützlichen verbunden: Denn zwölf Mitglieder der Feuerwehr waren bereits am Morgen mit ins Ahrtal gefahren und haben dort unter anderem beim Instandsetzen des Container-Dorfes für die vor Ort benötigten Handwerker mitgeholfen.

Reisebus mit Steinbacher Musikern

Der Rest des Tages stand im Zeichen der Geselligkeit: Zunächst haben die Steinbacher besagtem Weingut Gilles in Marienthal einen Besuch abgestattet und mit dem dortigen Ortsvorsteher auf den Donnersberger Beistand angestoßen. In Dernau traf derweil ein Reisebus mit 23 Steinbacher Musikern und weiteren Unterstützern ein. Die Ortsbeigeordneten Rüdiger Bohlander und Sascha Kasper – Letzterer auch in seiner Funktion als Wehrführer – haben den Spendenscheck Ortsbürgermeister Alfred Sebastian sowie Bert Bertram von der Winzergenossenschaft Dernau ausgehändigt.

Dann ging’s zum unterhaltsamen Teil über: Zwei Stunden lang hat der Musikverein unter der Leitung von Dorothea Baumgarten mit Liedern wie dem Böhmischen Traum, dem Fliegermarsch oder Klängen von den Toten Hosen bestens unterhalten. Außerdem bereiteten Heiko Blickensdörfer und sein neunköpfiges Team von der Steinbacher Firma HB Pizzaparty kostenlos Pizza zu.

400 Pizzen, Schaumküsse und Bischoff-Bier

Die Herstellung der 400 Exemplare hatten die Unternehmen Edeka Röss und Getreidemühle Bindewald gesponsert. Auf diesem Weg sind nochmals 290 Euro an Spenden eingegangen, die am späten Abend direkt übergeben wurden. Nicht zuletzt haben Familie Koch aus Steinbach 200 Schaumküsse und Sven Bischoff von der gleichnamigen Privatbrauerei etliche Kasten Gerstensaft gestiftet. Die Menschen in Dernau zeigten sich von so viel Hilfsbereitschaft überwältigt – verbunden mit der Hoffnung, sie nie mehr in Anspruch nehmen zu müssen...