Bei der Wahl zur Vollversammlung der Industrie- und Handelskammer (IHK) Pfalz für die Wahlperiode von 2022 bis 2028 wurden drei Unternehmer aus dem Donnersbergkreis gewählt: Sven Bischoff, Geschäftsführer der Privatbrauerei Bischoff in Winnweiler, in der Wahlgruppe „Industrie“ Nordwestpfalz, Timo Holstein, Inhaber von „eigenARTevents“, Kirchheimbolanden, in der Wahlgruppe „Dienstleistungen“ Nordwestpfalz und Alexander Wurster, Geschäftsführer des Parkhotels Schillerhain, in der pfalzweiten Wahlgruppe „Gastronomie“. Insgesamt wurden von rund 75.000 wahlberechtigten Gewerbetreibenden aus der Pfalz 89 Vollversammlungsmitglieder gewählt, teilt die IHK mit.