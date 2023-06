Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Nomen est omen! Der Name „Donnersbergiade“ für die Konzertreihe des Ehepaars Henninger ist wie eine Voraussage, ein Versprechen und verweist auf eine tiefere historische Bedeutung und Analogie: Diese Erwartungen sollten sich am Freitag im Jagdhaus in Dannenfels erfüllen.

Es drängt sich förmlich der Gedanke an Schubertiaden auf, an die Zeit, als der Wiener Klassiker Franz Schubert zwischen 1815 und 1824 im Gundelhof in Wien solche glanzvollen Aufführungen