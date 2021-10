Sie soll eine Plattform für einen wichtigen Austausch werden: Im sozialen Netzwerk Facebook ist eine Gruppe mit dem Titel „Gemeinsam Mittelahr – Donnersberg. Wir bauen Zukunft.“ gegründet worden. Hier soll über Bedarfslagen und laufende Hilfen in der Region Mittelahr informiert, aber auch zum weiteren Mitmachen eingeladen und mobilisiert werden.

Denn nach der Flutkatastrophe im Juli sind viele Menschen nach wie vor auf Unterstützung angewiesen. Reiner Bauer, Leiter der Stabstelle Wirtschaftsförderung und Standortentwicklung des Donnersbergkreises, versteht diese Gruppe als eine Art „digitale Pinnwand“. Darüber sollen Menschen aus dem Donnersbergkreis mit solchen aus dem Gebiet Mittelahr in einen Austausch kommen und – nicht minder wichtig – auch bleiben. Mehrere Gruppen aus dem Donnersbergkreis haben bereits Kontakte in die Region Dernau, Rech und Mayschoß.

So war kürzlich beispielsweise eine Delegation aus Steinbach in Dernau, hat dort unter anderem beim Aufbau eines so genannten Handwerkerdorfes geholfen; später gab es dann noch eine Feierabendrunde bei Pizza und Klängen des Musikvereins Steinbach. Auch Feuerwehren engagieren sich weiter im Norden von Rheinland-Pfalz, in vielen Donnersberger Orten wurden und werden Spenden gesammelt.

Der Donnersberger Landrat Rainer Guth zeigt sich bewegt und äußerst dankbar für solch eine Unterstützung. „Ich bin sehr stolz und beeindruckt von den Hilfen, die schon seit den ersten Stunden der Katastrophe hier im Donnersbergkreis mobilisiert wurden. Dafür ein herzliches Dankeschön an alle Beteiligten“, so Guth.

Ziel: Unkomplizierte und schnelle Hilfe

Die Facebook-Gruppe soll nun gleichermaßen der Vertiefung von Kontakten und der gezielteren Unterstützung dienen. Wirtschaftsförderer Reiner Bauer nennt hier exemplarisch die Vermittlung von Handwerkern. „Es soll ein Netzwerk entstehen, bei dem im direkten Austausch Hilfsarbeiten vereinbart werden können.“ Im Idealfall könnten später einerseits Hilfsbedürftige die für sie passenden Angebote von Handwerkern aus der Nordpfalz auswählen. Andererseits könnten aber auch Unternehmen oder Gruppen gezielt Menschen und Einrichtungen helfen, die in dieser Gruppe mitteilen, wo sie Unterstützung benötigen. „Es geht hier um eine unkomplizierte, möglichst schnelle Hilfe“, betont Bauer.

Der Wirtschaftsförderer steht selbst in regelmäßigem Kontakt mit der Region Mittelahr, wo man dankbar für eine solche Plattform ist – eine Facebook-Gruppe, bei der es neben den karitativen Hilfen auch um die Übernahme von entlohnten Arbeiten auf Deutschlands größter Wiederaufbau-Baustelle gehen soll. „Ich kann da den Appell der Dernauer bei unserem Handwerkergipfel gerne wiederholen: ,Wir brauchen auch die Handwerker, die mit den bereitstehenden Geldern den Wiederaufbau umsetzen’“, betont Landrat Guth.

Info

Die Facebook-Gruppe „Gemeinsam Mittelahr – Donnersberg. Wir bauen Zukunft.“ findet man unter der Adresse https://www.facebook.com/groups/ 559286835364203.