Nicht weniger als die Bereicherung der kulturellen Szene vor Ort hat sich die Kneipe Connemara in Kirchheimbolanden auf die Fahne geschrieben. Am 6. April geschieht dies durch ein Konzert der Bluespapas.

Sie sind drei versierte Bluesmusiker, kommen aus dem Rhein-Main-Gebiet, nennen sich Bluespapas und verstehen das als Gütesiegel: Bernd Simon, Reiner Lenz und Thomas Heidmann. Der Name bezieht sich nicht nur aufs Alter der Protagonisten, sondern vor allem auf ihre musikalische Erfahrung. Gitarrist und Sänger Bernd Simon ist seit rund vierzig Jahren in der deutschen Blues-Szene erfolgreich unterwegs, beispielsweise mit der Matchbox Bluesband und den Down Home Percolators. Mundharmonikavirtuose Reiner Lenz und Bassist Thomas Heldmann haben mit dem früh verstorbenen Jürgen Queissner als Papa Legba's Blues Lounge weit mehr als fünfhundert Auftritte absolviert, bei Festivals, bei Volks- und Straßenfesten, in Kneipen, Clubs und Kellern.

„Mit dieser geballten Bühnenerfahrung und viel Spielfreude bringen sie den Blues in seinen unterschiedlichsten Facetten auf die Bühne“, kündigt Hausherr und Veranstalter Hans Mohr den Auftritt des Trios am Samstag, 6. April, an. Los geht es um 20 Uhr.

Termin

Bluespapas, Samstag, 6. April, 20 Uhr, im Irish Pub Connemara, Schlossgasse 29 , Kirchheimbolanden. Vorverkauf per Mail an info@connemarairishpub.de.