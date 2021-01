Die Albert-Schweitzer-Realschule plus war eine der ersten in Rheinland-Pfalz mit schulartübergreifender Orientierungsstufe. Schulleiter Torsten Edinger schwärmt nicht nur von der verstärkten Berufsorientierung, sondern vor allem von der familiären Atmosphäre in der 230-Schüler-Einrichtung.

„Neben einer fundierten Schulausbildung gehört auch die Herzensbildung dazu“ – Schulleiter Edinger verweist gerne auf die Vorteile, die eine kleine Schule seiner Meinung nach bietet: „Die Klassengrößen sind überschaubar, wir können sehr individuell auf die Schüler eingehen.“ Passenderweise wird in der Orientierungsstufe für die Ganztagsschüler ein ganz besonderes Schulfach angeboten: Es trägt den Namen „Glück“.