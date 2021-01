Schulleiter Torsten Edinger:

Warum sollten sich Viertklässler für die Realschule plus in Winnweiler entscheiden?

Neben der Ausstattung sind vor allem zwei Dinge entscheidend: die Fachkompetenz der Lehrer und der Umgang miteinander. Wir sind ein System, in dem es möglich ist, schnell in den Austausch mit Eltern zu kommen. Und unser Kollegium will nicht bewahren, sondern stets Neues erlernen.

Was würden Sie an der Schule gerne noch verändern oder verbessern?

Wir hätten gerne noch mehr Kollegen, damit wir noch kleinere Klassengrößen bekommen. Und eine zusätzliche Sekretariatsstelle wäre hilfreich, weil der Verwaltungsaufwand doch arg zunimmt.

Was ist das Beste?

Ganz klar: der persönliche Umgang an unserer Schule und die sehr kurzen Wege bei nahezu allem. Und auch dass wir uns die Möglichkeiten geben, Dinge auszuprobieren, auch einfach mal was zu machen. Für die Schüler wie für das Kollegium ist hier eigentlich so gut wie kein Tag wie der andere.

Schülersprecherin Charlotte Schmitt:

Warum sollten sich Viertklässler für die Realschule plus in Winnweiler entscheiden?

Es gibt hier viele Angebote, die Spaß machen: zum Beispiel AGs (Arbeitsgemeinschaften), Projekte, Wandertage. Und man muss sagen: Die Lehrer versuchen eigentlich immer, uns Schüler mit einzubeziehen, wir dürfen bei sehr vielen verschiedenen Dingen mitreden.

Was würdest du an deiner Schule gerne noch verändern oder verbessern?

Die Tafeln könnten modernisiert werden. Ansonsten gibt es eigentlich nichts, was man groß verschönern muss.

(Anmerkung Schulleiter Torsten Edinger: Digitale Whiteboards gibt es noch nicht überall an der Schule, das aber soll sich „hoffentlich im Rahmen des Digitalpakts ändern“.)

Was ist das Beste?

Einfach, dass wir ein sehr gutes Verhältnis zu unseren Lehrern haben. Man merkt, dass die Lehrer sich wirklich mit uns beschäftigen – und nicht nur mit unseren Leistungen im Unterricht.