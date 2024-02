Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Das Haus der Diakonie vereint viele verschiedene Hilfsangebote für die Menschen im Donnersbergkreis: von Schwangerschaftskonfliktberatung bis hin zu Freizeitangeboten für Kinder und Jugendliche.

Der Hauptsitz der Diakonie im Donnersbergkreis ist in Kirchheimbolanden, es gibt aber auch Außenstellen in Obermoschel, Rockenhausen, Eisenberg und Winnweiler. An all diese Stellen können sich