Es ist ein ungewöhnlicher Akt, der aber vielleicht in näherer Zukunft noch anderswo stattfinden wird: Am Sonntag, 4. Februar, wird die katholische Kirche in Potzbach entweiht. Dafür gibt’s vor allem zwei Gründe.

Die Entweihung der Potzbacher Kirche St. Michael wird am ersten Sonntagim Februar ab 10 Uhr mit einem Gottesdienst vollzogen. Zu diesem wird auch der Speyerer Bischof Karl-Heinz Wiesemann erwartet, teilte der Pfarrer der Winnweilerer Pfarrei Heilig Kreuz, Carsten Leinhäuser, im RHEINPFALZ-Gespräch mit.

Es wird somit der letzte Gottesdienst in diesem Gebäude sein, das danach keine Kirche mehr ist. Dass sich die Pfarrei Heilig Kreuz von dem Gotteshaus im Ortsteil Potzbach – wie auch von der Kirche St. Sebastian in Sippersfeld – trennen wird, hatte Leinhäuser bereits im vergangenen Jahr angekündigt: „Angesichts immenser Kostensteigerungen und allgegenwärtiger Sparprozesse reichen die Mittel der Pfarrei schlichtweg nicht mehr aus, alle Kirchen zu erhalten“, hatte der Pfarrer im Oktober betont. Würde sie es dennoch tun, wäre sie in weniger als zehn Jahren insolvent, warnte er. Insgesamt zählte die Pfarrei mit Sitz in Winnweiler bislang neun Kirchen, eine Kapelle sowie weitere Gebäude wie etwa Pfarrheime. Zudem sind einige kirchliche Gebäude bereits vermietet.

Seit drei Jahren keine Gottesdienste mehr in Sippersfeld

Hinzu kommt, dass sowohl in Sippersfeld als auch in Potzbach das Interesse an Gottesdiensten immer mehr zurückgegangen ist. In Sippersfeld sei es schon vor längerer Zeit so gering gewesen, dass die Kirche bereits seit drei Jahren leer steht. In Potzbach haben zwar noch Gottesdienste stattgefunden – auch sie seien allerdings nur noch von wenigen Gläubigen besucht worden. All das hatte dazu geführt, dass die kirchlichen Gremien die Abstoßung der beiden Gotteshäuser mehrheitlich beschlossen hatten.

Der Unterschied: „Da wir dieses Gebäude bereits seit drei Jahren nicht mehr nutzen, wird die Kirche in Sippersfeld ,still’ profaniert“ – also ohne Feierlichkeiten, wie Leinhäuser berichtet. Was die weitere Verwendung des Gebäudes betrifft, ist die Pfarrei nach Angaben des Theologen noch in Gesprächen. Der Gemeinderat sei angesprochen worden, seitens der Ortsgemeinde ein mögliches Kaufangebot abzugeben, informiert erster Beigeordneter Jürgen Heiler, der momentan Ortsbürgermeisterin Martina Lummel-Deutschle vertritt.

Info

Pfarrer Carsten Leinhäuser weist darauf hin, dass es am Sonntag bei der Entweihung der Potzbacher Kirche womöglich nicht für jeden Besucher einen Sitzplatz geben wird. Daher werden möglicherweise die Türen offen gehalten. Er empfiehlt aus diesem Grund, sich entsprechend warm zu kleiden.