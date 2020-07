Ein Tief bei den Britischen Inseln wandert bis Samstag zur nördlichen Ostsee. Seine Kaltfront überquert uns am Freitag mit örtlichen Regenfällen. Dahinter strömt aber wieder ein Schwall frischer Nordatlantikluft nach Mitteleuropa, die jedoch am Wochenende unter dem Einfluss eines Hochs zur Ruhe kommt. In der Folgezeit meldet sich der Sommer in unserer Region wieder zu Wort.

Vorhersage, Donnerstag:

Zunächst ziehen dichtere Wolkenfelder über uns hinweg, die jedoch kaum Regen im Gepäck haben. Am Nachmittag bekommt die Wolkendecke größere Lücken. Die Temperaturen steigen dann auf Sommerwerte.

Freitag:

Der Tag startet noch freundlich. Ein frischer Wind treibt jedoch bis Mittag kompaktere Wolken heran, aus denen es gelegentlich etwas tröpfeln kann. Zum Teil gehen einige leichtere Schauer nieder. Anschließend kühlt die Luft ab. Am Abend klart der Himmel auf.

Samstag:

Heute gibt es eine Mischung aus Sonne und Wolken. Dazu bleibt es aber trocken. Nach kühler Nacht wird es allmählich mäßig-warm.

Sonntag:

Abgesehen von Schleierwolken strahlt heute wieder für längere Zeit die Sonne. Nach frischem Morgen wird es im Laufe des Nachmittags angenehm warm.

Weiterer Trend:

In der neuen Woche gibt es voraussichtlich eine freundliche Mischung aus Sonne und Wolken. Bis Wochenmitte wird es zunehmend sommerlich warm bis sehr warm.